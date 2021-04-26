Власти СССР рассматривали теракт как причину аварии на Чернобыльской АЭС

Спецслужбы СССР всерьез проверяли версию с терактом на Чернобыльской АЭС после аварии. Следователи внимательно относились к любым намекам вмешательства человека в инцидент с реактором, рассказал бывший начальник опергруппы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны Анатолий Ткачук.

По его словам, версия намеренного повреждения рассматривалась «очень серьезно». «Опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. Любые эти заявления надо было скрупулезно проверять», – приводит РИА «Новости» слова генерал-майора ФСБ России в отставке.

Специалисты проверяли и версию с браком про строительстве АЭС, из-за которого обрушение конструкций могло привести к взрыву в реакторе. Ткачук напомнил, что после расследования все списали на персонал четвертого энергоблока. «Человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», – сказал бывший сотрудник ФСБ России.

Как сообщал «Новый День», международная группа ученых проверила геномы 130 детей из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС и техперсонала, которые подвергшихся облучению. Специалисты проверили, передалась ли лучевая болезнь по наследству, и получили отрицательный ответ.

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая случилась в 1986 году. От радиации пострадали 19 российских регионов (60 тысяч кв. км) с населением в 2,6 млн человек. Около 8,4 млн жителей Белоруссии, России, Украины подверглись воздействию радиации, которая загрязнила около 46,5 тысяч кв. км в Белоруссии, 50 тысяч кв. км на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

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