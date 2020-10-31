В Чернобыльской зоне выросли уродливые боровики со шляпкой больше армейской панамы

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС белые грибы уродливой формы и огромного размера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фотографии грибов размещены на официальной странице заповедника в Фейсбуке.

«Шляпы и шляпки. Так, все уже знают, что грибы в зоне отчуждения запрещено и собирать, и вывозить за пределы радиоактивно загрязненной территории. Однако любоваться красотой, размерами и интересными очертаниями грибных форм нам никто не запрещает. Вот вроде и белый гриб, а шляпка у него выросла такой немаленькой и извилистой, словно хочет занять побольше участок земли. Даже человеческая шляпа проигрывает грибу в этом», – говорится в публикации.

Фото: Станислав Гуменок, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.20

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