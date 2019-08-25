В Чернобыльской зоне похвастались прибавлением популяции лошади Пржевальского

Сотрудникам Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось сфотографировать небольшой табун лошадей Пржевальского с жеребятами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на фейсбук-странице заповедника.

«Наши любимые «фотомодели» на фоне августовских пейзажей», – написано в публикации, где размещены фото диких животных.

По данным украинских СМИ, около тридцати особей были завезены в Чернобыльскую зону отчуждения в 1998 году из заповедника Аскания-Нова и зооуголка Лозовского конезавода.

Лошади прижились и даже размножились. Сейчас их насчитывается более ста.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в зоне отчуждения Чернобыля зелёного коридора.

Отныне любой местный и иностранный турист сможет свободно посещать большой радиоактивный объект вместе с прилегающей территорией, а также беспрепятственно вести видео- и фотосъёмку.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.19

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