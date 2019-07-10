Ласкаво просимо! Зеленский открыл зелёный коридор в Чернобыльскую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в зоне отчуждения Чернобыля зелёного коридора.

Отныне любой местный и иностранный турист сможет свободно посещать большой радиоактивный объект вместе с прилегающей территорией, а также беспрепятственно вести видео- и фотосъёмку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент заявил на брифинге в Киеве.

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», – объявил Зеленский.

«Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», – отметил он и добавил, что Украина должна «показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам».

«Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнает, приехав в пункт пропуска», – цитирует Зеленского РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала участие президента в запуске нового укрытия для Чернобыльской АЭС взамен пришедшего в негодность.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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