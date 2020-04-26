Добро пожаловать на пепелище: Зеленский вновь зовёт туристов в Чернобыль

Президент Украины Владимир Зеленский снова поднял тему привлечения туристов в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время посещения Чернобыля в день годовщины техногенной катастрофы. Президент также наградил пожарных, которые участвовали в недавнем тушении массовых лесных пожаров вокруг АЭС.

Зеленский обратился к председателю госагентства по управлению зоной отчуждения с предложением подготовить план развития территории для привлечения туристов.

«Владимир Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», – сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

В свою очередь, Калашник обратил внимание Зеленского на необходимость принятия срочных мер для недопущения пожаров.

«Главное, что мы можем сделать – это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы», – приводит слова чиновника РИА Новости.

Напомним, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в зоне отчуждения Чернобыля зелёного коридора.

«Я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины...

Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», – отметил Зеленский и добавил, что Украина должна «показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам».

«Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнаёт, приехав в пункт пропуска», – заявлял президент Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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