Дым пожаров в Чернобыле доходит до Европы

Украинские пожарные уже более двух недель борются с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и соседней Житомирской области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, только за последние несколько дней огонь прошёл территорию площадью в десятки гектаров. Пострадали несколько населённых пунктов.

Из-за дыма от лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения Киев поднялся на вершину антирейтинга городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха IQAir. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции отмечает, что дым доходит и до других европейских городов.

МВД и ГСЧС настаивают, что радиационной угрозы эти пожары не представляют, хранилища ядерных отходов и объект Укрытие на территории Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме, а радиационный фон находится в пределах нормы, сообщает «Евроньюс».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 19.04.20

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