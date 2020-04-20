Чернобыльские пожары надвигаются на Белоруссию

Один из нескольких очагов масштабного пожара в Чернобыльской зоне вплотную приблизился к границе с Белоруссией.

В данный момент украинские пожарные пытаются не допустить распространения очага на территорию соседней страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

«Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где предпринимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию республики Беларусь», – цитирует Демчука «Интерфакс-Украина».

Напомним, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков назвал основными причинами пожаров в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – погодные условия и умышленные поджоги.

По мнению украинских экспертов, в умышленных поджогах заинтересованы так называемые чёрные лесорубы, которые стремятся скрыть следы незаконных вырубок.

Как сообщал «Новый День», ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова приступить к тушению масштабных лесных пожаров на Украине, если от Киева поступит соответствующее обращение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.20

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