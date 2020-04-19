На Украине назвали причины опустошительных пожаров

Основные причины масштабных пожаров в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – погодные условия и умышленные поджоги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие», – цитирует Авакова пресс-служба ведомства.

«В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев», – заявил глава МВД.

«В Чернобыле продолжается тушение пожара... Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения», – уверяет Аваков.

По мнению украинских экспертов, в умышленных поджогах заинтересованы так называемые чёрные лесорубы, которые стремятся скрыть следы незаконных вырубок.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова приступить к тушению масштабных лесных пожаров на Украине, если от Киева поступит соответствующее обращение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.20

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