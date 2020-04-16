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Пятница, 17 апреля 2020, 02:49 мск

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«Опасен для жизни» – в Киеве зафиксирован самый грязный воздух на планете

Фото: obozrevatel.com

Вечером 16 апреля Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире.

Интернет-сервисы, определяющие качество атмосферы, обозначили уровень загрязнения воздуха в украинской столице как «опасный для жизни».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому результату привели пожары в Чернобыльской зоне, в лесах соседней Житомирской области и поднявшаяся пылевая буря с силой ветра до 26 км/ч.

Власти города объявили режим повышенной опасности и призвали жителей закрыть окна в квартирах и выходить на улицу только в респираторах и защитных очках.

Сообщается также, что прекратившиеся было пожары в зоне Чернобыльской АЭС заполыхали с новой силой. Ветер в данный момент дует на Киев. Власти уверяют, что радиационный фон в норме.

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