«Опасен для жизни» – в Киеве зафиксирован самый грязный воздух на планете

Вечером 16 апреля Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире.

Интернет-сервисы, определяющие качество атмосферы, обозначили уровень загрязнения воздуха в украинской столице как «опасный для жизни».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому результату привели пожары в Чернобыльской зоне, в лесах соседней Житомирской области и поднявшаяся пылевая буря с силой ветра до 26 км/ч.

Власти города объявили режим повышенной опасности и призвали жителей закрыть окна в квартирах и выходить на улицу только в респираторах и защитных очках.

Сообщается также, что прекратившиеся было пожары в зоне Чернобыльской АЭС заполыхали с новой силой. Ветер в данный момент дует на Киев. Власти уверяют, что радиационный фон в норме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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