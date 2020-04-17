Москва не откажет Украине в просьбе потушить лесные пожары

Россия готова приступить к тушению масштабных лесных пожаров на Украине, если от Киева поступит соответствующее обращение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы рассмотреть его по традиционной дипломатической практике», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, вечером 16 апреля Киев был признан городом с самым грязным воздухом в мире. Интернет-сервисы, определяющие качество атмосферы, обозначили уровень загрязнения воздуха в украинской столице как «опасный для жизни».

К такому результату привели пожары в Чернобыльской зоне, в лесах соседней Житомирской области и поднявшаяся пылевая буря с силой ветра до 26 км/ч.

Сообщается, что прекратившиеся было пожары в зоне Чернобыльской АЭС заполыхали с новой силой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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