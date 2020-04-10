Радиоактивное облако от пожара в Чернобыле движется на Киев

Природные пожары в зоне отчуждения в районе Чернобыля взметнули в атмосферу радиоактивный цезий-137. Облако движется в направлении Киева. Впрочем, эксперты успокаивают население – концентрация радиоактивных частиц не превышает допустимой нормы. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

«Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятные концентрации радиоактивного цезия могут достигать нескольких мБк/куб.м. При этом они не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня. Природный пожар в чернобыльской зоне отчуждения возник 6 апреля и быстро распространился по территории.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 10.04.20

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