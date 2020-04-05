У Чернобыльской АЭС горит 20 гектаров леса

В районе закрытой зоны у Чернобыльской атомной станции горит лес. Сообщается, что огнем охвачено около 20 гектаров.

На тушении пожара работает около 90 спасателей, два пожарных самолёта и один вертолет. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

Территория вокруг Чернобыля была закрыта из-за высокой степени загрязнения после взрыва блока атомной электростанции в апреле 1986 года. Около 130 000 человек тогда были вынуждены покинуть свои дома.

Чернобыль, Елена Васильева

Чернобыль. Другие новости 01.04.20

В Киеве более 60 человек сбежали из-под карантина. / На Украине выявлено более 400 случаев коронавируса, скончались 9 человек. / В украинских школах дети пишут диктанты про коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»