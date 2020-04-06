На Украине схватили поджигателя Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области выявила и задержала человека, виновного в масштабном возгорании леса в зоне Чернобыльской АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили на сайте главного управления нацполиции Украины.

«При проведении неотложных мероприятий сотрудники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер», – отмечается в сообщении.

Сообщается,что по факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира» УК Украины.

Напомним, вчера временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что возникший накануне в Чернобыльской зоне лесной пожар не удаётся остановить: огонь распространился с площади 20 га до 100 гектаров.

Кроме того, в зоне пожара радиация в 18 раз превысила допустимые нормы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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