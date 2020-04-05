«Ситуация сложная»: На Украине полыхает Чернобыльская зона – дозиметры пищат

Возникший накануне в Чернобыльской зоне лесной пожар не удаётся остановить: огонь распространился с площади 20 га до 100 гектаров.

Кроме того, в зоне пожара радиация в 18 раз превысила допустимые нормы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Пожарные продолжают сражаться с пожаром, который произошел в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону... В общей сложности горит более 100 гектаров. Как это часто бывает сейчас, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перекинулся и на деревья...

Есть плохие новости – радиация в эпицентре выше нормальной. Как видите на видео, показатели бытового дозиметра 2,3 (2,6) вместо нормы – 0,14...

К сожалению, наши руки обычно доходят до реформы только тогда, когда происходят неприятности. Проблему поджога травы бессознательными гражданами весной и осенью мы давно ставим очень остро. Однако штраф за такое нарушение всего 175 гривен. И каждый год мы видим одну и ту же картину – во всех регионах горят поля, камыш, леса.

Это варварство нужно наконец-то остановить», – написал украинский инспектор.

Между тем, служба по чрезвычайным ситуациям Украины пытается потушить пожар, сбрасывая воду двумя самолётами Ан-32ПВ и вертолётом Ми-8. На данный момент на огромную площадь возгорания вылили всего около ста тонн воды. Это чуть больше одной железнодорожной цистерны.

Самолёт ЧС Украины летит сбрасывать воду

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.20

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