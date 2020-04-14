Эксперт назвал ситуацию с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС критической

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в понедельник днем ​​добрался до отселенного гоода Припяти и приблизился на расстояние почти 2 км до хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены отходы всей Чернобыльской зоны и от самой ЧАЭС, сообщает day.kyiv.ua.

Как сообщил член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Фэйсбуке, ситуация в зоне отчуждения критическая.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории ... Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны и от самой ЧАЭС», – написал Емельяненко.

Он отметил, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается из-за ветра «и сейчас добрался до города Припяти и опасных объектов зоны отчуждения».

В то же время, в Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17:00 понедельника, 13 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ДСНС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

«Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами ... Основные усилия сосредоточены в Денисовском лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки», – говорится в сообщении на сайте ДСНС.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 13.04.20

Украина выделяет деньги на борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. / Киево-Печерскую лавру закрыли из-за заражения коронавирусом более 90 монахов. / Радиоактивное облако от пожара в Чернобыле движется на Киев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»