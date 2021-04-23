Чернобыльская катастрофа: ученые выяснили степень опасности лучевой болезни для внуков ликвидаторов аварии

Группа ученых из США, России, Украины и Японии доказала, что внукам пострадавших в Чернобыльской аварии людей не будет по наследству передаваться лучевая болезнь. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Авторы работы проанализировали геномы 130 детей из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и технического персонала станции, подвергшихся облучению, которые были зачаты и родились уже после аварии в период с 1987 по 2002 годы.

Выяснилось, что у этих детей показатель мутаций не превышает среднепопуляционный. «Наши исследования не подтверждают трансгенерационный эффект ионизирующего излучения на ДНК зародышевой линии человека», – заявили ученые.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысяч квадратных километров (23% от общей площади), на Украине – 50 тысяч квадратных километров.

Также пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 млн человек. Почти 8,4 млн жителей Белоруссии, России, Украины подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них эвакуировали.

Согласно официальным данным, в течение первых трёх месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. Острая лучевая болезнь была диагностирована у 134 человек, среди которых технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.04.21

Доза вакцины AstraZeneca или Pfizer снижает риск заражения коронавирусом почти на две трети. / 330 тысяч новых инфицированных в сутки: в Индии для ковидных больных не хватает кислорода, а для мертвых – мест в крематориях. / Гражданам России разрешен въезд в Черногорию без PCR-теста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»