«Сравните с Россией» – бывший конструктор концерна «Антонов» поставил крест на украинском авиастроении

Украинское авиастроение фактически прекратило существование. В то же время, в России правительством вложены огромные деньги, а строительство новых гражданских самолётов уже ставится на поток.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в телеэфире заявил украинский авиаконструктор, бывший заместитель главного конструктора авиаконцерна «Антонов» Анатолий Вовнянко, сравнивая положение дел в самолётостроении на Украине и в России.

«Состояние «Антонова» сегодня такое, что он не в состоянии создавать практически новые самолеты. Ну, кое-какие компетенции где-то остались. В Украине нет достаточно денег и нет внутреннего рынка, чтобы строить и создавать самолеты, как это делают в России, где есть государственная политика: они вкачивают колоссальные деньги и строят самолеты для внутреннего рынка, а военную технику они продают разным странам третьего мира. У нас же такой политики нет», – отметил он.

«В России есть программа развития авиастроения до 2030-го года... Сравните это с украинским «бла-бла-бла». В России выделяют 1,84 триллиона рублей на этот период девятилетний и собираются построить более семисот разных самолетов. Вот, сравните два мира», – приводит слова Вовнянко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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