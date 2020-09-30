Что мы скажем русским? – украинский философ подвёл печальный итог 30 годам «незалежности»

Без малого 30 лет украинской независимости доказали правоту россиян, утверждавших в своё время, что Украина не добьётся никаких успехов ни в одной сфере, отделившись от России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине философ Сергей Дацюк, активно поддержавший оба киевских майдана – «оранжевую революцию» 2004 года и «революцию гидности» – 2014.

По его словам, «Незалежная», развалив хозяйство, науку и культуру, уничтожив промышленность, приведя в негодность свои знаменитые чернозёмы и т.д. – лишний раз подтвердила «популярную в России» теорию об исторической несостоятельности самостийной Украины.

«Когда мы становились независимыми, русские сказали: «Ребята, история показывает, что вы ничего делать не умеете, даже ваши интеллектуалы находили своё эффективное применение, когда уезжали в Санкт-Петербург или Москву. Сами по себе вы не можете и не умеете. У вас нет масштабных инновационных традиций». И что у нас нет мышления.

На это украинцы восклицали: «Нет! Вы видите, мы...».

История не знает примеров, когда колония выходила бы из состава империи – с ядерным оружием, судостроением, авиастроением, ракетостроением, отличной наукой мирового уровня...

Ну что, пора подводить итоги. Прошло практически 30 лет, что из всего этого у нас осталось? Что мы можем теперь сказать русским или миру вообще? Мы хоть что-то сохранили, приумножили, развили? Как теперь оправдываться перед теми же русскими?» – приводит «ПолитНавигатор» слова Дацюка.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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