Мы не способны быть наследниками Киевской Руси – украинский философ

Любая успешная сегодня страна, обладавшая в прошлом мировым или региональным могуществом, унаследовала и сохранила с тех времён преимущества, которыми тогда обладала. Даже если она перестала быть империей, как, например, Германия, Австрия, Великобритания, Голландия, Испания или Португалия.

Что касается Украины, то она не является успешной страной и не унаследовала ни величие Киевской Руси, ни, тем более, Советского Союза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине философ Сергей Дацюк, активно поддержавший оба киевских майдана – «оранжевую революцию» 2004 года и «революцию достоинства» – 2014.

«Мы, как страна фронтира (рубеж, пограничье – прим. «НД»), где постоянно сходятся влияния разных сил, разных порядков, мы можем быть либо исторической общностью, либо подчиниться кому-то.

И вот теперь вопрос – нужно ли нам возвращаться в историю? В этой попытке считать себя от Киевской Руси я слышу робкую, не рефлексивную, неосмысленную попытку вернуться в историю…

Если мы хотим хоть где-то предъявить иное пространство, то давай подумаем, мы сможем в сельском хозяйстве переплюнуть тех же голландцев, американцев? Я не вижу такой возможности. Мы сможем в философии переплюнуть немцев, и стартануть и пойти? Можем ли мы в музыке переплюнуть Австрию того времени, нынешние Европу и Штаты? Большой вопрос.

Не говоря уже о сферах традиционно индустриальных: судостроение, самолетостроение, ракетостроение, программирование, компьютерное производство и т.д. Мы сможем какую-то сферу предъявить и втянуть в нее ну хотя бы не весь мир, но значительную часть мира? Так бы мы попали в историю…

Пока мы ходим с факелами в годовщину Бандеры и одеваем вышиванки, поем гимны и боремся за украинский язык, наша энергия туда уходит… Вот мы же видим, что все уже, все запасы прочности Советского Союза мы проели. Если мы не предъявим чего-то иного, мы превратимся не в страну Третьего мира – мы превратимся в разруху. А опыт разрухи, Руины в украинской истории, кто хочет, можете прочитать. Это бывало не однажды. И даже не дважды», – приводит слова украинского философа «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.21

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