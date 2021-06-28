«Майдан – это всего лишь метафора, а не революция» – украинский философ

Настоящая революция несёт в себе не только мощные социальные преобразования, но и яркие прорывные изменения в искусстве, науке и культуре. Ничего этого на Украине после событий 2014 года в Киеве не случилось.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине философ Сергей Дацюк, активно поддержавший оба киевских майдана – «оранжевую революцию» 2004 года и «революцию достоинства» – 2014.

Именно поэтому, по его словам, Майдан как явление является тупиком для развития «Незалежной».

«Почему на революцию в России и Украине 1917-го года обратили внимание? Потому что она предъявила события в искусстве, в науке, в культуре. Это было интересно, это было драйвово.

То есть, даже если не хотели ничего сказать о социальной революции, то не могли не сказать ничего про Малевича, про Кандинского, про нашу поэзию, про «серебряный век». Про это нельзя было молчать, это просто выпирало.

Что можно сказать про нашу «революцию достоинства» (Евромайдан – прим. «НД»)? Где оно поперло? Из искусства, из науки, из каких-бы то ни было щелей... а оно нигде не поперло. И это, как раз, является проблемой…

Революции не состоялось. Революция – это событие, Майдан – не событие. Это тупиковая цель, тупиковая мотивация. У Майдана нет никакого дискурса. Дискурс рождает революция, не Майдан. Майдан – это метафора, это событие, из которого могла развернуться революция. Но не развернулась. Мы до сих пор апеллируем к Майдану, а не к революции», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского философа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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