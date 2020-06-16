На Украине подрастает первое поколение, уверенное, что Крым и Донбасс – это Россия

Крым и Донбасс являются территорией Украины лишь в воображении граждан «Незалежной», тогда как в реальности их возвращение уже невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил скандальный украинский философ Сергей Дацюк – активный участник майданов 2004 и 2013 годов.

По его словам, пока политически активная, патриотическая часть украинского общества пребывает в иллюзиях на счёт украинского Крыма и Донбасса, уже «подрастают дети и внуки», которые в недалёком будущем просто вычеркнут эти территории из конституции страны за ненадобностью.

«Мы же нарисовали – в нашем представлении Крым с нами, Донбасс с нами. Но это же в нашем представлении! А подрастают наши дети, они так уже это не представляют. А подрастают внуки...

А потом – только строчку изменить в Конституции, и это будет быстро! Вопрос лишь в том, как это (отражается) в нашей голове», – приводит слова украинского философа «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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