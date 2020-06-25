Реинтеграция Донбасса невозможна из-за бескомпромиссной позиции Киева – украинский эксперт

В команде Зеленского собрались высокомерные и некомпетентные политики, которые своими заявлениями и действиями окончательно отталкивают Донбасс от Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

«В команде президента будто специально оказались подобранными люди, которые неспособны к какой-то компромиссной позиции, которая могла бы в конечном счете закончиться реинтеграцией. Понятно, что все, что он (глава МИД Украины) говорит, направлено на то, чтобы Донбасс никогда не вернулся в состав Украины.

Наши новые заместители министра иностранных дел тоже могли бы иметь отношение к формированию нового курса Украины, чтобы вести какие-то переговоры с соседями. Ничего такого не происходит. Наоборот, ситуация усугубляется. То, что сейчас говорят заместители министра иностранных дел, этот наглый тон, с чувством собственного превосходства, которое ни на чем не основано…

Мы видим только деградацию украинской управленческой элиты, которая демонстрирует полную неспособность решить те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной. Года 3-4 назад проблему мира на Донбассе можно было бы решить намного проще. Сегодня – очень тяжело», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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