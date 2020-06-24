Представители Зеленского в Минске превратили обмен пленными в прибыльный бизнес – генерал СБУ

Представители президента Украины Владимира Зеленского в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе превратили процесс обмена удерживаемыми лицами в прибыльное коммерческое предприятие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк.

По его словам, практиковать «бизнес-обмены» начали ещё при Порошенко, но при Зеленском выкуп с пленных за внесение в обменные списки поставлен на широкую ногу.

«Сейчас это превратилось в какую-то коммерческую работу. Что наряду с тем, что освобождаются два-три патриота, десять-двадцать добавляется бизнес-обменов, так называемых. Когда лицо осталось на территории ОРДЛО (ЛДНР), потому что боялось привлечения к ответственности действующей властью Украины. Проворовалось.

Потом оно на территории террористической тоже проворовалось, и его уже там посадили в эту каталажку. Теперь ему лучше сюда перейти, потому что тут можно порешать вопрос полегче...

Я не говорю об условиях содержания (хороших) в наших тюрьмах, но все равно там какое-то соответствие (стандартам) есть. Потому готовы платить деньги, чтобы быть уже патриотами, которые, по большому счету, сепаратисты, которые остались там, предали родину в политическом смысле этого слова. Они платят за то, чтобы их забрали.

Конечно, интереснее сделать обмен, когда на нем еще можно заработать деньги. Я конкретные факты имею, их имеют правоохранительные органы – пусть изучают. Потому что у нас после обменов даже некоторых арестовывают и проводят расследование», – приводит слова Вовка «ПолитНавигатор».

По всей видимости, преступников влечёт на Украину не столько «соответствие тюрем стандартам», сколько возможность выйти на свободу в условиях тотальной коррупции правоохранительной системы «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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