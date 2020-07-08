Киев сорвал процесс обмена пленными

Украина отказалась вести переговоры с ЛНР и ДНР по обмену удерживаемыми лицами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил полпред России в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», – рассказал полпред после заседания группы.

По его словам, украинская сторона неожиданно отказалась от представленного ей же формата обмена и потребовала включить в списки «дополнительные категории» пленных.

«При этом Киев заявил отказ от своей собственной, представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», – приводит слова Грызлова «Интерфакс».

Напомним, ранее экс-глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе превратили процесс обмена удерживаемыми лицами в прибыльное коммерческое предприятие.

По его словам, практиковать «бизнес-обмены» начали ещё при Порошенко, но при Зеленском выкуп с пленных за внесение в обменные списки поставлен на широкую ногу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.20

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