Экс-премьер ДНР заявил о скором вхождении республик Донбасса в состав России

Донецкая и Луганская народные республики скоро станут де-юре частью Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время съезда российской партии «Родина» сказал первый премьер-министр Донецкой народной республики и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью Российской Федерации – а станут таковой и де-юре», – заявил Бородай.

Напомним, накануне в Берлине завершились переговоры политических советников глав государств «нормандской четвёрки».

По итогам встречи с украинской делегацией заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил позицию России о том, что Москва настаивает на выполнении Киевом условий Минского протокола в полном объёме. В ином случае, встреча лидеров стран в «нормандском формате» не состоится.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.20

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