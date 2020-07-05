В Совфеде поспешили откреститься от Донбасса в составе РФ

Россия признаёт Донецк и Луганск территорией Украины, несмотря на то, что Киев относится к ним как к чужим регионам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя вчерашнее заявление экс-премьера ДНР Александра Бородая о скором вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав РФ.

По его словам, Россия чётко следует Минским соглашениям, другое дело – что сама Украина делает всё, чтобы оттолкнуть от себя ДНР и ЛНР.

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса. Конечно, поскольку Украина уже много лет затягивает этот процесс и всячески пытается уклониться от решения минских договорённостей, я думаю, у народа Донбасса чаще и чаще возникает мысль: «А по пути ли нам с такой Украиной?»

Повторяю, это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР. Делать прогнозы я не имею права. Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу. Мы смотрели за тем, что происходит», – цитирует Джабарова радиостанция «Говорит Москва».

«Украинские власти всё делают для того, чтобы вытолкнуть эти территории за пределы своего суверенитета. Я считаю, они совершают большую ошибку. Донбасс и Луганск могли бы стать наоборот теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения. К сожалению, идёт постоянная конфронтация, а это очень плохо», – добавил российский сенатор.

Как сообщал «Новый День», украинский политолог Дмитрий Джангиров считает, что Москва готова объявить бессмысленными встречи лидеров в «нормандском формате», если Киев в ближайшее время не приступит к безусловному выполнению Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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