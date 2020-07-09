Кремль решил судьбу Донбасса. Теперь вся надежда на Зеленского

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак поставил точку в заочной дискуссии о необходимости включения народных республик Донбасса в состав России. Высокопоставленный чиновник заявил, что вопрос о возможном интегрировании Донецкой и Луганской народных республик в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался.

Козак счел различного рода заявления политиков и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Россию «мнением исключительно авторов этих заявлений». «На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», – сказал замглавы АП в интервью ТАСС.

Козак добавил, что Россия не теряет надежду на мирное регулирование конфликта в Донбассе: «Мы в этом кровно заинтересованы». По его словам, России «абсолютно точно не нужен» даже замороженный конфликт на юго-западных границах страны.

Замруководителя администрации президента РФ также заявил об отсутствии у Москвы «красных линий» на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины. По его словам, представители России в контактной группе «имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности» между Донбассом и Украиной, нацеленные на предотвращение эскалации и мирное политическое урегулирование конфликта.

Отвечая на вопрос о договороспособности команды украинского президента Владимира Зеленского, Козак отказался давать какие-либо оценки, отметив лишь, что «осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта», которые были до начала марта, в последние месяцы «стремительно рассеиваются».

«Водоразделом стало заседание контактной группы 11 марта текущего года, когда украинские коллеги проявили конструктивность и с участием представителей Донбасса, ОБСЕ и Российской Федерации были достигнуты договоренности, как сдвинуть переговорный процесс с нулевой отметки, – рассказал чиновник. – На следующий же день участники заседания контактной группы были подвергнуты мощнейшему давлению. С акциями, граничащими с массовыми беспорядками». По словам Козака, после этого «конструктивная позиция представителей Украины достаточно радикально поменялась» – «практически на противоположную». Он добавил, что сейчас перспективы политического урегулирования «в определяющей мере зависят от позиции основного бенефициара урегулирования – самой, собственно, Украины».

По мнению Козака, перспектива урегулирования конфликта в достаточно короткие сроки есть в том случае, если «команда президента Зеленского будет вести последовательный, прямой и честный диалог с Донбассом». «Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы – вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, – то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 4 июля первый премьер-министр Донецкой народной республики и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что народные республики Донбасса скоро станут де-юре частью России, отметив, что де-факто они уже являются частью Российской Федерации.

В Кремле ответили, что ничего не знают о планах ЛДНР войти в состав России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не располагает информацией относительно «каких-то шагов де-факто в сторону России». При этом он констатировал отсутствие «существенного приближения» к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В свою очередь председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев не предпринимает никаких действий по выполнению Минских договоренностей, которые предусматривают реинтеграцию ЛДНР в состав Украины на основе особого статуса. В результате, по ее словам, возникают разговоры о необходимости включить республики в состав России.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 09.07.20

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