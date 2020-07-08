Матвиенко объяснила, почему возникают идеи о присоединении ЛДНР к России

Киев не предпринимает никаких действий по выполнению Минских соглашений, которые предусматривают реинтеграцию народных республик Донбасса в состав Украины на основе особого статуса. В результате постоянно высказываются мнения о необходимости включить республики в состав России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Разговоры возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР и ЛНР», – отметила Матвиенко и подчеркнула, что Россия не видит даже «малейшего прогресса со стороны Украины в реализации минских соглашений».

«Россия неизменно занимала и занимает позицию, что возможно только мирное урегулирование на базе минских соглашений. В этих соглашениях заложены все механизмы для реинтеграции ДНР и ЛНР в состав Украины, для разрешения мирным путем этого внутриукраинского конфликта», – приводит ТАСС слова Матвиенко.

Напомним, ранее первый премьер-министр ДНР и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что Донецкая и Луганская народные республики скоро станут де-юре частью Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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