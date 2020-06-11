Кремль бьётся в Донбассе за единство Украины – Песков

Кремль рассматривает конфликт в Донбассе как внутриукраинский и вместе с западными партнёрами работает над тем, чтобы Украина стала единой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста о роли России в минском и нормандском переговорных процессах.

«Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», – приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента особо подчеркнул, что Москва считает ДНР и ЛНР самопровозглашёнными республиками, «которые заявили о выходе из Украины».

«Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт», – добавил Песков.

Что касается выдачи российских паспортов жителям ЛДНР, то, по словам Пескова, Россия имела на это право исходя из гуманитарных соображений. Напомним, Украина ввела тотальную блокаду республик.

Отметим, что Киев постоянно пытается выставить Россию прямым участником конфликта в Донбассе и не желает идти на прямой диалог с народными республиками.

В свою очередь, Москва заявляет о том, что она является гарантом урегулирования, а объединение Украины с Донбассом возможно только на основе минских договорённостей, одобренных ООН.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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