Украинцы требует от Зеленского остановить войну в Донбассе и оставить в покое Крым

Граждане Украины не поддерживают развёрнутую в последнее время командой Зеленского широкомасштабную пиар-кампанию по «крымскому вопросу». О возвращении полуострова мечтает всего 30% украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят опросы украинских социологических компаний.

В то же время, 73% граждан Украины требуют от президента Владимира Зеленского немедленно добиться мира в Донбассе.

При этом финансовые проблемы волнуют украинцев даже меньше, чем война на востоке страны, так как, по мнению социологов, граждане страны уже поняли, что конфликт в Донбассе является первопричиной тяжёлого социально-экономического положения в стране.

Отметим, что прекращение войны в Донбассе было главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского во время президентских выборов в апреле 2019 года.

Между тем, более 80% опрошенных в июне 2020 года граждан Украины считают, что власти плохо справляются с решением конфликта в Донбассе, а 42% заявили о полном провале в этом вопросе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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