Антирейтинг Зеленского приближается к 50%

Количество украинцев, недовольных деятельностью и заявлениями президента Зеленского, впервые превысило число тех, кто по-прежнему одобряет его работу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В июне 2020 года количество одобряющих деятельность президента составило 38%. В мае таких было 47%.

Не одобрили работу президента в июне 45%. В мае недовольных было 37%.

Главными причинами падения рейтинга и роста антирейтинга президента украинские эксперты называют не выгодное для страны сотрудничество с МВФ, продолжение войны в Донбассе и притеснение русского языка.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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