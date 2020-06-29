Антирейтинг Зеленского приближается к 50%

Количество украинцев, недовольных деятельностью и заявлениями президента Зеленского, впервые превысило число тех, кто по-прежнему одобряет его работу.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).
В июне 2020 года количество одобряющих деятельность президента составило 38%. В мае таких было 47%.
Не одобрили работу президента в июне 45%. В мае недовольных было 37%.
Главными причинами падения рейтинга и роста антирейтинга президента украинские эксперты называют не выгодное для страны сотрудничество с МВФ, продолжение войны в Донбассе и притеснение русского языка.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 30.06.20
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