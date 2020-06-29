Вернуть обслуживание на русском в кафе и ресторанах потребовали 68% украинцев

Украинцам не хочется изучать меню ресторанов и кафе только на украинской мове, а также не нравится запрет на обслуживание на русском языке.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, 41% граждан Украины заявили, что обслуживание в заведениях общепита должно осуществляться на русском по всей территории страны наряду с украинским.
27% заявили, что русский язык должен быть обязательным в кафе и ресторанах в регионах с русскоязычным населением.
Ещё 1% настаивает на том, что русский язык должен стать обязательным в общепите по всей стране, а украинский остаться в качестве дополнительного.
За полный запрет русского языка выступают только 25% опрошенных.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 30.06.20
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