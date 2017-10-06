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Киевские кафе и рестораны обязали прятать меню на русском

Киевские кафе и рестораны обязали прятать меню на русском

В Киеве заведениям общепита предписали показывать посетителям меню исключительно на украинском языке.

Как передает корреспондент РИА , городской совет украинской столицы принял проект решения «О мерах безопасности по обеспечению региональной языковой политики в городе».

Теперь, языком работы, делопроизводства и документации местных органов самоуправления и всех предприятий, а так же языком официальных объявлений – является украинская мова.

После ряда поправок был более подробно прописан и пункт об использовании национального языка в общепитах. Депутаты обязали рестораны, кафе и столовые предлагать посетителям меню только на украинском языке. Но, по просьбе «непонятливых» клиентов, предприятия все же смогут предоставить гостям информацию о блюдах «на любом другом языке».

«При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском, и только по требованию посетителя, предоставлять меню на любом другом языке, при наличии», – цитируют украинские СМИ автора решения, депутата Киевского совета Юрия Сиротюка.

Как сообщал «Новый День», ранее на Украине был принят закон «Об образовании». Нововведением определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

Закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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