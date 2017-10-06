Киевские кафе и рестораны обязали прятать меню на русском

В Киеве заведениям общепита предписали показывать посетителям меню исключительно на украинском языке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской совет украинской столицы принял проект решения «О мерах безопасности по обеспечению региональной языковой политики в городе».

Теперь, языком работы, делопроизводства и документации местных органов самоуправления и всех предприятий, а так же языком официальных объявлений – является украинская мова.

После ряда поправок был более подробно прописан и пункт об использовании национального языка в общепитах. Депутаты обязали рестораны, кафе и столовые предлагать посетителям меню только на украинском языке. Но, по просьбе «непонятливых» клиентов, предприятия все же смогут предоставить гостям информацию о блюдах «на любом другом языке».

«При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском, и только по требованию посетителя, предоставлять меню на любом другом языке, при наличии», – цитируют украинские СМИ автора решения, депутата Киевского совета Юрия Сиротюка.

Как сообщал «Новый День», ранее на Украине был принят закон «Об образовании». Нововведением определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

Закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.10.17

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