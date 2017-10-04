Будапешт предложил Кремлю вместе давить на Порошенко

Будапешт просит Москву присоединиться к борьбе против украинского закона «Об образовании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди соседей «Незалежной» растет недовольство из-за принятого на Украине закона «Об образовании».

Ранее, чтобы защитить от языкового ущемления своих граждан, Венгрия и Румыния объединились против Порошенко. Теперь же замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши просит Москву и Будапешт выступить с совместной декларацией по данному вопросу.

«Сейчас наша задача такова – уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», – цитируют РИА «Новости» Генгеши.

Политик также напомнил, что у Будапешта для этой борьбы имеется инструмент воздействия на Киев – право вето на переговорах о вступлении в ЕС, благодаря которому Венгрия может заморозить диалог на любом этапе, если Киев не даст задний ход.

«Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Нас удивляет, что никак не реагирует Евросоюз, обычно очень активный в том, что касается защиты прав. Разве это не пример применения двойных стандартов? Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон. Невозможно понять, почему они это сделали», – заключил Генгеши.

Напомним, закон «Об образовании» на Украине, который вступил в силу 28 сентября, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

Закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран. Так, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину, а Венгрия обратилась с протестом к ОБСЕ и ООН.

Также министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против украинского закона «Об образовании».

Будапешт, Анастасия Зук

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