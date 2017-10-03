Венгрия и Румыния объединились против Порошенко

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против украинского закона «Об образовании». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине проживает более полумиллиона венгров и румынов, поэтому страны объединяются для защиты своих диаспор.

Министры отметили, что закон противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому закон рассматривается как «удар в спину» двум странам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил, что власти страны неоднократно обращались к властям Украины с просьбой не принимать скандальный закон. Однако, несмотря на это, закон, нарушающий права национальных меньшинств, был принят.

Сийярто также отметил, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь «гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами». Напомним, новый закон «Об образовании» на Украине, который вступил в силу 28 сентября, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

Закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран. Так, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину, а Венгрия обратилась с протестом к ОБСЕ и ООН.

На прошлой неделе в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы по Стамбульской конвенции, депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, чтобы выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 03.10.17

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