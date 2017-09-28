Порошенко обозвал Россию «тюрьмой народов» – как обозвать Венгрию и Румынию пока не придумал

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев никак не будет реагировать на заявления Государственной Думы РФ по новому закону «Об образовании» на Украине.
Как сообщал «Новый День», в Госдуме РФ 27 сентября было принято заявление о недопустимости введения ограничений на Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами.
«Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народов, из которой мы вырвались и – я подчеркиваю – в которую никогда не вернемся», – сообщил Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в Киеве.
Вместе с тем, на вопрос журналистов, последуют ли столь же острые отповеди в адрес президентов Румынии и Венгрии, резко раскритиковавших новый украинский закон, Порошенко предпочел отмолчаться.
Президент Незалежной также добавил, что роль «української мови» усилилась в стране для того, чтобы каждый человек, оканчивавший украинскую школу, умел говорить на украинском языке.
Напомним, новый закон «Об образовании» на Украине, который вступил в силу сегодня, 28 сентября, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.
Закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран. Так, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину, а Венгрия обратилась с протестом к ОБСЕ и ООН. Ранее в Румынии была принята декларация прав национальных меньшинств Украины.
Киев, Мария Моссур
Киев. Другие новости 28.09.17
Крымские пассажиры «ВИМ-Авиа» улетят на крыльях S7. / Режиссёра фильма «Крым» обвинили в плагиате, дискредитации Русской весны и проукраинской пропаганде. / Украинские националисты подвергнут преследованиям одесские суда, возившие зерно из Крыма. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»