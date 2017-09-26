Крымчане: пора сворачивать дипломатию с Украиной – закон «Об образовании» откровенно фашистский

Крымские эксперты однозначно оценили подписанный президентом Порошенко дискриминационный закон «Об образовании», фактически запрещающий преподавание и использование в незалежной любого языка, кроме украинского.

Как сообщал «Новый День», МИД России ранее резко осудил новый закон, как дискриминационный и направленный на тотальную украинизацию жителей, независимо от их национальности и культурной идентичности.

«Не вижу в этом документе ничего принципиально нового. Потому что наступление на позиции русского языка происходило напротяжении всех 23-х лет, когда мы находились в составе Украины. Это не последний шаг: в Украине оставляют некое пространство для дальнейшего продвижения и полной ликвидации русского языка. Возможно, что мы еще получим какие-то более жесткие, я бы сказал людоедские документы на этот счет», – рассказал РИА «Новый День» политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров.

По мнению Никифорова, закон направлен на искоренение на территории Украины именно русского языка, но при этом его нормы «начинают бить по национальным меньшинствам», которых киевская власть предпочитает не замечать.

«Это не просто грустно и печально. Убивающее все то, когда человеку запрещают говорить на его родном языке. Вот к чему привел украинский олигархический национализм под руководством теперь уже Трампа. Убивается и культура, и связь, и история, и этническая принадлежность. Правильно делают те страны, которые уже заявили неприятие: Румыния, Венгрия. Думаю, что надо и России сказать очень веское, громкое свое слово не только против закона, а по поводу возращения тех национально-культурных особенностей, ведь значительная часть украинцев имеет русское происхождение. Это геноцид по большому счету. А раз так, тогда надо вставать на трибуну ООН. Какая тут дипломатия, фашизм настоящий наступает на нас, а мы в дипломатию играем», – прокомментировал подписание закона первый секретарь комитета Крымского республиканского отделения «Коммунисты России» Леонид Грач.

По мнению начальника комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Крыма Марии Мальгиной, историческая связь поколений, история и культура двух славянских держав Украины и России едина и неверно ограничивать язык по отношению не только к русскоязычным, но и к другим меньшинам на Украине.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский. Сегодня скандальный закон подписал президент Порошенко.

Новый закон вызвал протест не только на Украине, но и в ряде соседних стран. Так, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину, а Венгрия обратилась с протестом к ОБСЕ и ООН. Ранее в Румынии была принята декларация прав национальных меньшинств Украины.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 26.09.17

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