Венгрия и Румыния обещают навсегда покончить с европейским будущим Украины и Порошенко

Румыния и Венгрия призывают Украину к ответу за языковые издевательства над национальными меньшинствами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал из-за принятого накануне президентом незалежной Петром Порошенко законе «Об образовании», который фактически запрещает преподавание и использование на Украине любого языка, кроме украинского, набирает обороты.

Румыния и Венгрия первыми отреагировали на языковые притеснения.

Так, экс-президент Румынии, действующий председатель комиссии румынских общин за границей Траян Бэсеску сообщил, что Румыния больше не поддерживает евроатлантической курс незалежной: «Украина больше не ведет себя как государство, которое уважает европейские фундаментальные ценности».

Между тем, венгры заявили о том, что также будут блокировать интеграцию Украины в Европу, а для этого воспользуются правом «вето» в общеевропейских структурах. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что ответные действия его страны «сильно и больно ударят по будущему Украины».

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что власти страны рассмотрят вариант для защиты венгерской диаспоры на Украине. СМИ незалежной сообщают о том, что Орбан даже рассматривает вариант применения вооруженных сил Венгрии на территории Украины.

В свою очередь глава комитета Верховной рады Украины «по вопросам свободы слова и информационной политики» Виктория Сюмар попыталась обвинить Венгрию в шантаже, а Орбана в национализме.

«На самом деле Орбан националист, который хочет, чтобы значительные территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений», – написала на своей странице в ФейсбукСюмар.

В России, между тем, антирусский закон дипломатично сочли «несовременным»: «Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», – прокомментировал нововведение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что закон «вызывает очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины».

Как сообщал «Новый День», в Крыму закон назвали откровенно фашистским и намекнули на то, что пора сворачивать дипломатию с Украиной.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский. Сегодня скандальный закон подписал президент Порошенко.

Ранее в Румынии была принята декларация прав национальных меньшинств Украины.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.09.17

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