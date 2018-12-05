Порошенко промахнулся: на Украине растёт неприятие господства официальной мовы

На Украине в 2018 году резко выросло число желающих закрепить двуязычие в конституции страны. Причём, на юго-востоке «Незалежной» этот показатель достиг рекордных значений за долгие годы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», неутешительные для режима Порошенко цифры привела на своей странице в Facebook украинский социальный психолог Светлана Чунихина.

Эксперт сообщает, что Институт социальной и политической психологии с 2002 года проводит исследования общественного мнения на Украине.

«И там интересно. С 2004 года примерно на 10 пунктов стало больше тех, кто категорически не согласен с тем, как власть влияет на ход вещей (было 37%, стало 48%)", – отметила Чунихина.

Вместе с тем, комментируя прирост на те же 10 процентов довольных личной жизнью граждан, психолог намекает, что украинцы сложно устроены и не спешат унывать и разочаровываться.

«Украинский гражданин – личность сложная и нелинейная. Но то присказка, а сказка вот. Количество сторонников закрепления двуязычия в Конституции Украины закономерно сокращалось год за годом и сократилось вдвое (с 51 до 25) вплоть до февраля 2018. В феврале 2018 эта идея показалась ок уже 34% сограждан.

Причем самый стремительный рост сторонников конституционного двуязычия – в Южном регионе. В прошлом году было 44%, в этом – 65% (и это максимум за время наблюдений по этому вопросу). Чот промахнулся Петр Алексеевич с армией-мовой-верой», – заключает Чунихина.

Как сообщал «Новый День», украинский режим ввёл тотальную цензуру на «русскоязычный контент» и запретил ввоз российской книжной продукции без специального разрешения. Десяткам издательств РФ запрещено поставлять свою продукцию на Украину. СБУ проводит облавы на книжных рынках «Незалежной» против «нелегальных торговцев».

В Киеве заведениям общепита предписали показывать посетителям меню исключительно на украинском языке.

Недавно исполнительный директор «Украинского института медиа и коммуникации» Диана Дуцик призвала изъять из школьных библиотек все книги, изданные в советское время.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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