Доля государственного языка на общенациональных телеканалах Украины будет доведена до 100%

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что общенациональные телеканалы страны в ближайшем будущем полностью перейдут на украинский язык, оставив для других языков отдельные передачи в определённые дни. Региональным телеканалам оставят 20% вещания на «языке национальных меньшинств».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Княжицкий заявил во время проведения круглого стола «Языковые квоты на телевидении».

Примечательно, что перечисляя другие языки на Украине, чиновник ни словом не обмолвился о русской речи.

«Очевидно, мы стремимся к тому, чтобы на общенациональных украинских каналах 100% вещания или 90% вещания были на государственном языке. Почему я говорю о 90%, потому что в Украине есть много нацменшинств и их права, безусловно, должны быть защищены. Так, как выходит украиноязычная программа на польском телевидении, так и у нас могла бы выходить польская, венгерская или румынская программа. И 10% для этого, как мне кажется, было бы вполне достаточно», – сказал Княжицкий.

Под новое положение и одновременно под принятие нового закона о государственном языке предусмотрен короткий переходный период, чтобы телеканалы успели пересмотреть сетки вещания.

«Мы сейчас работаем над новым законом, готовим его ко второму чтению… наша рабочая группа комитета по вопросам культуры и духовности продолжает работу над законом об украинском языке как государственном», – заявил Княжицкий, уточнив, что на региональных телеканалах доля украинского языка составит 80%.

По сообщения украинских СМИ, сегодня на телеканалах Украины русский язык занимает от 8 до 23% эфирного времени в дневное время и от 20 до 40% – в позднее вечернее.

Как сообщал «Новый День», по данным киевского Института социальной и политической психологии, на Украине в 2018 году резко выросло число желающих закрепить двуязычие в конституции страны. Причём, на юго-востоке «Незалежной» этот показатель достиг рекордных значений за долгие годы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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