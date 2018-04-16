Украинец поплатится за торговлю русской литературой в Киеве

Украинский предприниматель заплатит почти 90 тысяч в рублевом эквиваленте за реализацию книг завезенных из РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинец продавал российские издания на книжном рынке «Петровка».

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен. В ведомстве отмечают, что поводом для штрафа стало то, что книги были завезены без разрешительных документов.

Отметим, на Украине под запрет попали около 300 российских изданий, часть из них – на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио об угрозе данных произведений национальной безопасности. Выданы разрешения на 10,5 тысяч наименований издательской продукции, которую везут не только из материковой России, но и из Крыма. Госкомитет сегодня в очередной раз пополнил перечень запрещенных русских книг.

Отмечается, что запрещенные издания могут вполне легально попасть в «Незалежную», так как украинцы имеют право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве до 10 экземпляров на человека. Правда, продавать такие книги нельзя.

За распространение книжной продукции из России без разрешения продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат. При повторных случаях штраф составит уже 50 минимальных зарплат – 160 тысяч гривен – около 330 тысяч в рублевом эквиваленте.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.04.18

Военный эксперт: Безволие Москвы приведёт к набегам украинских катеров на крымское побережье и воровству людей. / Финнадзор ищет 33 миллиона бюджетных рублей в крымскотатарском театре. / Зачистили: в правительстве Севастополя не осталось севастопольцев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»