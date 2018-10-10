В Харькове СБУ устроила облаву на торговцев российскими книгами

В русскоязычном Харькове СБУ совместно с оперативными сотрудниками Гостелерадио провела очередной рейд по выявлению торговцев российской книжной продукцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выявлены и оштрафованы «за незаконное распространение российских книг» четыре предпринимателя. Им выписаны штрафы по 38 тысяч гривен (90 тысяч рублей) – вся продукция изъята.

Сообщается, что всего в этом году за продажу книг из России силовиками выписан 21 протокол, наложено 781 830 гривен (около 2 миллионов рублей) административных шрафов.

Напомним, с января 2017 года на Украине введён закон, согласно которому российской книжной продукцией можно торговать только по специальному разрешению. Однако соблюдать его предприниматели считают бессмысленным, так как украинским Нацсоветом запрещены к ввозу в страну книги практически всех российских изданий.

Как сообщал «Новый День», украинцы имеют право в частном порядке ввозить российские книги без специального разрешения в количестве не более 10 экземпляров на человека. Правда, продавать такие книги нельзя.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.18

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