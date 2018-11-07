«Меня охватил ужас»: Украинская цензура добралась до школьных библиотек

Отвечающие за идеологию «Незалежной» украинские чиновники забили тревогу: в школьных библиотеках юго-востока страны полно книг, изданных ещё советскими издательствами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», исполнительный директор «Украинского института медиа и коммуникации» Диана Дуцик заявила, что «пришла в ужас» после посещения нескольких школ левобережной Украины.

«В плане поддержки отечественного книгоиздателя очень важен вопрос пополнения школьных библиотек. В прошлом году я объездила несколько школ на востоке, и меня охватил ужас от того, что там библиотеки, библиотечные фонды еще советские.

Это очень важный вопрос. Мы можем говорить о высоких материях, но если со школьной парты детей не воспитывать соответствующим образом, мы будем иметь всегда такую ситуацию, какую мы имеем сегодня», – заявила Дуцик.

Как сообщал «Новый День», украинский режим ввёл тотальную цензуру на русскоязычный контент и запретил ввоз российской книжной продукции без специального разрешения. Десяткам книжных издательств РФ запрещено поставлять свою продукцию на Украину.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.11.18

Крым плохо подготовился к зиме: мазута и угля может не хватить. / Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за посещение Крыма. / Украина не смогла продать сейнер «Норд» – торги провалены. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»