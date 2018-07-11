В Киеве решили запретить российские издательства

В Киеве решили наказать «антиукраинские» издательства России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил расширить санкции в отношении российских организаций, распространяющих «антиукраинскую литературу». Отбор производился на основе списка литературы, запрещенной ко ввозу на Украину, в который были внесены книги «антиукраинского содержания» написанные «известными украинофобами». В число таких авторов попали Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Анатолий Терещенко и так далее.

«Именно этот перечень стал источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировано применение санкций в связи с систематическим выпуском ними литературы антиукраинского содержания», – цитирует сообщение ведомства РБК. Санкции предлагается ввести в отношении 9 издательств и 3 интернет-сайтов. Сам перечень в сообщении ведомства не приводится, однако в тексте отмечается, что «наиболее отличившимися в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий стали такие российские издательства, как «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», «Алгоритм» и др.» Напомним, на Украине под запрет попали несколько сотен российских изданий, большая часть из них – на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио об угрозе данных произведений национальной безопасности. Список все время пополняется.

В частности, в начале текущего года из-за «антиукраинского содержания» был запрещен ввоз в страну детской книги для рисования по точкам с названием «Веселая компания»: в выходных данных было указано, что книги были отпечатаны в России, в Крыму.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.07.18

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