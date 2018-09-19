Во Львове законодательно запретили русскую культуру «в любых проявлениях»

Власти Львова решились на полный запрет русскоязычной культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 57 из 64 депутатов Львовского облсовета проголосовали за введение моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Таким образом, в местном парламенте решили прекратить любые трансляции песен и телепередач на русском языке в области.

По информации украинских СМИ, в облсовете утверждают, что получили большое количество обращений от националистических организаций, которые якобы и потребовали ввести подобный запрет. Несмотря на это, парламент поручил областной администрации создать межведомственную группу из представителей разных органов власти, которые должны объяснить местным жителям зачем депутатам понадобилось вводить мораторий. При этом в облсовете рекомендовали принять аналогичное решение органам местного самоуправления.

Примечательно, что запрет, веденный львовскими депутатами, вызвал волну критику не только со стороны российских политиков, заявивших об ущемлении прав русскоговорящих граждан Украины. Ряд украинских экспертов поставили под сомнение законность решения облсовета, посчитав, что оно противоречит конституции Украины. Следовательно, мораторий должна будет оспорить прокуратура, обратившись в суд.

Стоит отметить, что в облсовете обозначили запрет как временный. Однако, исходя из главного условия для его снятия – «возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины», можно предположить, что мораторий будет действовать до тех пор, пока его не отменит суд или сами депутаты.

Львов, Леонид Маковецкий

Львов. Другие новости 19.09.18

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