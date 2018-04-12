Львов безнадёжно «заразился» русской речью и музыкой

На Украине заявили о стремительной русификации «незалежных» городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», националисты подчеркивают: русская речь практически вытеснила «мову» и констатируют, что даже в Восточной Украине больше говорят на украинском языке, чем в бандеровской Галичине, которая неожиданно вернулась в советское прошлое.

«Русификация не прекращается ни на минуту, – негодует в эфире украинского канала экс-советник главы СБУ и член запрещенной в РФ радикальной партии «Свобода» Юрий Михальчишин. – Я приехал из Львова и мне больно за свой родной город, так как сегодня неформальная столица Галичины по степени русификации напоминает мне вторую половину 80-х годов».

Несколькими днями ранее во Львове киевляне избили защитников «ридной мовы», которым не понравилась русскоязычная музыка в одном из местных баров: мужчины настоятельно просили выключить «попсу», утверждая, что во Львове должны звучать только украинские мелодии, однако подверглись за это побоям.

Как сообщал «Новый День», ранее руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире западно-украинского телеканала ZIK уже бил тревогу из-за того, что во Львове «стало слишком много русскоговорящих», однако тогда в негативном, по мнению радикалов явлении, обвинили беженцев из Донбасса.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 12.04.18

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