Во Львове бьют тревогу: в город проникла и распространяется русская речь

Эхо гражданской войны в Донбассе докатилось до «столицы Бандерштата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские националисты возмущены проникновением в Галичину русской речи вместе с донецкими беженцами.

В частности, о том, что в последние годы во Львове «стало слишком много русскоговорящих», заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире западно-украинского телеканала ZIK.

«В Полтаве украинского языка очень много, в Киеве украинского языка стало больше в разы, во Львове стало больше русского языка», – поделился данными своей службы Антипович.

Скандальный телеведущий Остап Дроздов поспешил поддержать гостя программы и добавил, что беженцы из Донбасса создают большие проблемы ему и местным радикалам: «Это правда. За счет, как раз, востока, которое приехало к нам на запад. Потому что приезжают, и наши дети уж «што-кают» и «как-ают» в песочницах с детьми этих переселенцев. И это также большая проблема, о которой я также могу публично сказать. Что не так?».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.18

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