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Среда, 20 июня 2018, 12:28 мск

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«А где чуб?» Бородатый Илья Муромец возмутил львовских киноманов

Кадр из фильма «Илья Муромец»

Украинских националистов крайне возмущают «приметы русского мира», массово проникающие в культуру «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», живущий во Львове литератор Юрий Винничук, раскритиковал создателей украинского фильма «Сторожевая застава», заподозрив их в желании угодить российскому кинозрителю. В фильме рассказывается о приключениях школьника, который при помощи магии попадает в прошлое, во времена богатырей.

«Простолюдины одеты по-кацапски, носят бороды, лапти и тесемки на голове. Лента снята для россиян, очевидно. А потом переведена для нас. Сейчас памятник Илье Муромцу в Киеве делают – и снова с бородой», – заявил писатель в интервью журналу «Країна».

Он также посетовал, что в продаже встречаются книги иностранных авторов на украинском языке, для перевода которых использовали издания на русском языке вместо оригинала. Кроме того, писатель увидел угрозу для украинской культуры и в продовольственных товарах.

«Торговые бренды процентов на 80 русские – в частности детские: «Тёма», «Антошка», «Агуша», «Растишка», «Карапуз», «Малыш», «Малютка», «Дракоша», «Простоквашино», водка «Клинков», «Мягков», «Калганов», «Столетов», «Медофф», «Благов». Или появилась какая-то: «лавка», «книжная», «мясная». Должно быть «ятка» или «крамниця», – цитирует «ПолитНавигатор» Винничука.

Напомним, украинские националисты не первый раз возмущаются "засилием русского мира" в столице Бандерштата.

Львов, Леонид Маковецкий

Львов. Другие новости 20.06.18

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