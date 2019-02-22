Заела «тотальная русификация»: актёр Гаврилюк сбежал во Львов из Киева

Известный советский и украинский актёр Иван Гаврилюк пожаловался на тяжёлую атмосферу в Киеве, сложившуюся с украинским языком.

По мнению Гаврилюка, столицу «Незалежной» накрыла «ползучая русификация», и уже не услышишь родной мовы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом актёр и бывший депутат Рады заявил в интервью журналу «Країна».

Гаврилюк сообщил, что уже второй год «отдыхает душой» в столице «Бандерштата» – Львове.

«Прожил в Киеве ровно 50 лет. Там для меня стала тяжелая атмосфера – тотальная русификация. А самое главное – близкие люди, с которыми можно было не только поговорить, но и покричать, выпить, поссориться и помолчать с удовольствием, уже ушли в мир иной. Последний был Николай Мозговой. Остались вдовы. Был недавно в столице. Пришел на студию Довженко, зашел в Дом кино. Все старушки. Грусть и Грусть. А во Львове еще есть, к кому позвонить», – делится радостью Гаврилюк.

Между тем, проживающие на западе Украины националисты уже не первый год жалуются на тотальное проникновение русского языка и во Львов.

В частности, жители Львова недавно жаловались, что не могут никуда спрятаться от русского языка.

«Почему не может сохраниться хоть какой-то маленький клочок страны без этого языка… Имеем ли мы право хоть где-то спрятаться от русского языка? Имеем ли мы право хоть на клочок земли, где мы можем болеть своим прошлым и отдавать дань нашей украинскости? – заявила местная журналистка Юстина Довбуш. – Возможно, основной целью Путина был таки не Крым и Донбасс, а миллионы переселенцев и беженцев с Востока на Западную Украину, чтобы насилование русским языком не прекращалось ни днем, ни ночью?».

«Город переполнился этим языком, горы исполнились этим языком, что будет следующим?», – содрогается львовянка.

В свою очередь, националисты-радикалы жалуются, что русская речь практически вытеснила «мову» и констатируют, что даже в Восточной Украине больше говорят на украинском языке, чем в бандеровской Галичине, которая неожиданно вернулась в советское прошлое.

«Русификация не прекращается ни на минуту, – негодовал в эфире украинского канала экс-советник главы СБУ и член запрещенной в РФ радикальной партии «Свобода» Юрий Михальчишин. – Я приехал из Львова и мне больно за свой родной город, так как сегодня неформальная столица Галичины по степени русификации напоминает мне вторую половину 80-х годов».

Несколькими днями ранее во Львове киевляне избили защитников «ридной мовы», которым не понравилась русскоязычная музыка в одном из местных баров: мужчины настоятельно просили выключить «попсу», утверждая, что во Львове должны звучать только украинские мелодии, однако подверглись за это побоям.

Как сообщал «Новый День», ранее руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире западно-украинского телеканала ZIK уже бил тревогу из-за того, что во Львове «стало слишком много русскоговорящих», однако тогда в негативном, по мнению радикалов явлении, обвинили беженцев из Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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