«Я изнасилована русским языком» Львовянка оценила стратегический натиск Путина

Жители Львова жалуются, что не могут спрятаться от русского языка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», виной тому детский лагерь, открытый переселенцами с юго-востока страны в селе Орявчик в 137 километрах от Львова, и Путин.

«Почему не может сохраниться хоть какой-то маленький клочок страны без этого языка… Имеем ли мы право хоть где-то спрятаться от русского языка? Имеем ли мы право хоть на клочок земли, где мы можем болеть своим прошлым и отдавать дань нашей украинскости? – заявила местная журналистка Юстина Довбуш. – Возможно, основной целью Путина был таки не Крым и Донбасс, а миллионы переселенцев и беженцев с Востока на Западную Украину, чтобы насилование русским языком не прекращалось ни днем, ни ночью?»

«Город переполнился этим языком, горы исполнились этим языком, что будет следующим?», – содрогается львовянка.

«От быдла не спрячешься нигде, можете забирать солдат из ДНР и ЛНР, русскоязычные патриоты сделают за вас все бесплатно, и мировому сообществу не за что вас судить. И в результате будут судить только нас, потому что это же мы предъявляем претензию вашему быдлу, а не они нам», – заявила Довбуш, забывая, что «быдлом» называет своих соотечественников из Донбасса.

«А кто мешает этой милой девушке взять в руки бандуру и завыть щеневмерлу? Или она, как и президент Украины, слова гимна не знает?»,– прокомментировали заявление львовянки в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», после десятилетнего перерыва на железнодорожном вокзале Львова о прибытии поезда из Москвы начали сообщать на украинском и русском языках. При этом на русском звучит также приветствие туристам, посещающим город. Многие горожане отметили, что во Львове спокойно общаются по-русски и в русофобские истерики не впадают.

Львов, Оксана Мурзина

Львов. Другие новости 15.08.18

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